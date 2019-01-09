У випадку воєнного стану Порошенко пропонує скоротити строки для оборонних закупівель

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідно до проекту, істотні умови договору про закупівлю для оборони на час воєнного стану можуть бути змінені

Президент Петро Порошенко пропонує Верховній раді оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі строки для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Так, відповідний проект закону №9460 "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей процедури публічних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану" глава держави вніс у ВР 3 січня.

Документом пропонується визначити, що для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях можуть бути змінені істотні умови договору про закупівлю товарів та послуг для оборони, а саме: обсяг закупівлі, сума договору, строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг.

Зазначається, що замовник має право укласти договір про закупівлю у строк не раніше ніж через один робочий день та не пізніше ніж через сім робочих днів із дня оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У разі ж непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, відповідного договору у визначені цим законом строки замовник відміняє таку переговорну процедуру.

"Зміни спрямовані на оптимізацію та удосконалення проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі строки для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану; внесення, за необхідності, змін до істотних умов договорів у частині збільшення обсягу продукції, суми договору, продовження строку його дії, а також строку виконання зобов’язань за договором", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 26 грудня в Україні було припиненого дію правового режиму воєнного стану в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що за час дії воєнного стану в 10 регіонах України змогли значно посилити рівень підготовленості до можливої атаки з боку Росії.

Додамо також, Тука заявляв, що в Україні слід продовжити воєнний стан, оскільки загроза з боку РФ не зменшилася.