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У разі збільшення ренти на газ його видобуток знизиться на 3 млрд куб. м на рік, - "Центр Разумкова"

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Київ, Середа 23 лютого 2022 14:30
У разі збільшення ренти на газ його видобуток знизиться на 3 млрд куб. м на рік, - "Центр Разумкова" Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Збільшення ренти на видобуток газу призведе до зниження його видобутку до 17 млрд куб. м, а також до додаткових фінансових втрат державного бюджету понад 6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Центру Разумкова".

"Замість нарощування видобутку в 2025 році до 23 млрд куб. м відбудеться його падіння до 17 млрд куб. м. В результаті цього суттєво зросте залежність України від імпорту газу в період загострення конкурентної боротьби за цей ресурс на європейському ринку, який буде особливо цінний при енергетичному переході до безвуглецевої енергетики. Це призведе до додаткових втрат валюти на суму понад 6 млрд доларів", - йдеться у ньому.

У дослідженні наголосили, що збільшення ренти значно ускладнить перехід України від принципу "імпортного паритету" до власного цінового індикатора.

"Відсутність національного цінового індексу сприяє підтримці високих газових цін на внутрішньому ринку (на 20-30% вище за середньоєвропейський рівень). Цей фактор надаватиме деструктивний вплив на конкурентоспроможність українських підприємств, а значить, і на соціально-економічний стан у державі", - додали у дослідженні.

Також у "Центрі Разумкова" зазначили, що головна загроза зростання обсягів імпорту перебуває у сфері безпеки, оскільки необхідність постійного нарощування імпорту газу за високими цінами суттєво послабить економіку країни та її соціальну стабільність, що збільшить уразливість України перед Росією.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав законопроект про підвищення ренти на видобуток газу.

Після цього Кабінет Міністрів України зареєстрував свій законопроект про прив'язку рентної плати за видобуток газу до ціни його реалізації. В урядовому документі ставки ще вище.

Раніше уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії реалізувати на біржі 20% газу, видобутого в Україні в період дії карантину. Стартова ціна повинна відповідати ціні природного газу власного видобутку (до обліку рентних платежів) і може включати в себе надбавку не більше 24%.

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