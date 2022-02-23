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В случае увеличения ренты на газ его добыча снизится на 3 млрд куб. м в год, -"Центр Разумкова"

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 14:30
В случае увеличения ренты на газ его добыча снизится на 3 млрд куб. м в год, -"Центр Разумкова" Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Увеличение ренты на добычу газа приведет к снижению его добычи до 17 млрд куб. м, а также к дополнительным финансовым потерям государственного бюджета в более 6 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование "Центра Разумкова".

"Вместо наращивания добычи в 2025 году до 23 млрд куб. м произойдет его падение до 17 млрд куб. м. В результате этого существенно возрастет зависимость Украины от импорта газа в период обострения конкурентной борьбы за этот ресурс на европейском рынке, который будет особенно ценен при энергетическом переходе к безуглеродной энергетике. Это приведет к дополнительным потерям валюты на сумму более 6 млрд долларов", - говорится в нем.

В исследовании подчеркнули, что увеличение ренты значительно усложнит переход Украины от принципа "импортного паритета" к собственному ценовому индикатору.

"Отсутствие национального ценового индекса способствует поддержанию высоких газовых цен на внутреннем рынке (на 20-30% выше среднеевропейского уровня). Данный фактор будет оказывать деструктивное влияние на конкурентоспособность украинских предприятий, а значит, и на социально-экономическое состояние в государстве", - добавили в исследовании.

Также в "Центре Разумкова" отметили, что главная угроза роста объемов импорта находится в сфере безопасности, поскольку необходимость постоянного наращивания импорта газа по высоким ценам существенно ослабит экономику страны и ее социальную стабильность, что увеличит уязвимость Украины перед Россией.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроект о повышении ренты на добычу газа.

После этого Кабинет министров Украины зарегистрировал свой законопроект о привязке рентной платы за добычу газа к цене его реализации. В правительственном документе ставки еще выше.

Ранее правительство обязало частные газодобывающие компании реализовать на бирже 20% газа, добытого в Украине в период действия карантина. Стартовая цена должна соответствовать цене природного газа собственной добычи (до учета рентных платежей) и может включать в себя надбавку не более 24%.

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