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США готові у будь-який момент вводити санкції проти Росії, - Єрмак

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 20:40
США готові у будь-який момент вводити санкції проти Росії, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Владислав Красінський

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив про готовність вводити санкції проти Росії. Обмеження можуть запровадити, зокрема, проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального введення санкцій проти Росії, якщо вона буде використовувати газопровід проти України.

"Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогоднішній день", - сказав він.

Нагадаємо, у Росії заявили, що планують почати поставки газу по "Північному потоку-2" вже до кінця цього року.

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