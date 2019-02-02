У разі відкладення Brexit Британія має провести вибори до Європарламенту

Британія буде зобов'язана взяти участь у виборах

Если запланированный на конец марта выход Британии из Европейского союза (Brexit) перенесут на срок свыше 3 месяца, то страна будет обязана принять участие в выборах в Европарламент (ЕП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам спикера Европарламента, в случае членства Британии в ЕС она обязана принять участие в голосовании. Также после выборов в Британии будут свои представители в ЕП.

Отмечается, что Британия могла бы определить своих депутатов в Европарламент без выборов, как это сделала Австрия после вступления в ЕС. Однако такая процедура не возможна для постоянных членов Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал введение безвизового режима для граждан Британии после Brexit. После выхода страны из ЕС британцы, прибывающие в Шенгенскую зону на короткое время (до 90 дней в течение любых 180 дней), получат право на безвизовые поездки.

Ранее, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон подготовит предложения по Brexit за несколько дней.

Отметим, депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" заявил, что Британия выйдет из Евросоюза 1 января 2020 года, а не 29 марта 2019 года, как было запланировано ранее.