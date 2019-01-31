Британія підготує пропозиції щодо Brexit через кілька днів, - Хант

Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)

Глава МЗС Британії заявив, що поки говорити про необхідність продовження процесу виходу Британії з ЄС рано

Британії знадобиться кілька днів, щоб сформулювати пропозиції для вирішення питання про ірландських прикордонних після Brexit. Про це заявив міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, поки говорити про необхідність продовження процесу виходу Британії з ЄС рано.

"Ми сформуємо ці пропозиції разом. Це займе кілька днів", - сказав Хант.

Нагадаємо, глава Європейської ради Дональд Туск після телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей заявив, що Європейський союз не буде переглядати досягнуту 25 листопада Брюсселем і Лондоном угоду про умови виходу Британії зі складу ЄС.

Зазначимо, євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося. За його словами, Британія вийде з Євросоюзу 1 січня 2020 року.

РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.