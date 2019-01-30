Британія вийде з Євросоюзу 1 січня 2020 року, - євродепутат

Фото: Ришард Чарнецький (flickr.com)

Початково Brexit було заплановано на 29 березня 2019 року

Євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Чарнецький заявив, що має достовірну інформацію про дату остаточного "розлучення" Великобританії з Євросоюзом, але це не означає, що британські євродепутати зможуть брати участь у цьогорічних виборах до Європарламенту.

"Я думаю що з боку Європейського Союзу рішення вже прийнято. І Лондон про це вже знає. Переговори буде продовжено на 9 місяців, тобто вони триватимуть до кінця 2019 року. Велика Британія формально буде членом ЄС довше на три квартали. Великобританія вийде з Євросоюзу, ймовірно, 1 січня 2020 року. Я володію такою інформацією і нею ділюся з вам", - заявив він.

Відзначимо, початково Brexit було заплановано на 29 березня 2019 року.

Нагадаємо, Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди за освітньою програмою Erasmus+, щодо координації соціального забезпечення з бюджету ЄС.

До цього президент Франції Еммануель Макрон під час саміту на Кіпрі заявив, що чинний варіант угоди про Brexit є "найкращим можливим рішенням, що не підлягає перегляду".