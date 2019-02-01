Євросоюз погодив безвізовий режим для британців після Brexit

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Громадяни Британії зможуть без віз знаходитися в ЄС до 90 днів протягом півроку

Посли країн-учасниць Європейського союзу погодили введення безвізового режиму для громадян Великобританії після її виходу з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Ради Європи.

Повідомляється, що посли 27 країн Євросоюзу вирішили, що після Brexit піддані Великобританії, які прибувають до Шенгенської зони на короткий час (до 90 днів протягом будь-180 днів), повинні мати право на безвізові поїздки.

У Брюсселі нагадали, що безвізовий режим надається на умовах взаємності. Раніше Британія заявила, що не планує вимагати візи від громадян країн ЄС, які відвідують країну в короткочасних поїздках. У той же час ЄС попереджає, що в разі введення візового режиму для будь-якої країни Євросоюзу в майбутньому всі країни-учасниці будуть застосовувати механізм взаємності.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що Лондон підготує пропозиції щодо Brexit за кілька днів.

Зазначимо, передбачається, що Британія вийде з Євросоюзу 1 січня 2020 року.