ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У разі нового референдуму британці проголосували би проти Brexit

Новини » В світі    11.09.2019 - 16:25
У разі нового референдуму британці проголосували би проти Brexit
Фото: Brexit (Max Pixel)

Близько 37% британців проголосували би проти Brexit

У разі проведення нового референдуму щодо Brexit 37% британців проголосували би проти нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що 37% британців проголосували би проти Brexit, а за вихід країни зі складу ЄС віддали б свої голоси 34% респондентів. 18% опитаних не стали б брати участь у подібному референдумі.

Такі результати інтернет-опитування проведеного у Великобританії соціологічною службою Kantar в період з 5 по 9 вересня 2019 року.

Зазначимо, що на референдумі щодо Brexit у червні 2016 року за вихід із складу Євросоюзу висловилися 52% британців.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Великобританії відхилила пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення позачергових виборів 15 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Тепер прем'єр Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit.

Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною До України прибув новий посол ЄС
Новини України ЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся