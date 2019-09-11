У разі нового референдуму британці проголосували би проти Brexit

Фото: Brexit (Max Pixel)

Близько 37% британців проголосували би проти Brexit

У разі проведення нового референдуму щодо Brexit 37% британців проголосували би проти нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що 37% британців проголосували би проти Brexit, а за вихід країни зі складу ЄС віддали б свої голоси 34% респондентів. 18% опитаних не стали б брати участь у подібному референдумі.

Такі результати інтернет-опитування проведеного у Великобританії соціологічною службою Kantar в період з 5 по 9 вересня 2019 року.

Зазначимо, що на референдумі щодо Brexit у червні 2016 року за вихід із складу Євросоюзу висловилися 52% британців.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Великобританії відхилила пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона про проведення позачергових виборів 15 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, королева Великобританії Єлизавета II підписала закон, який відкладає вихід країни із Європейського союзу (Brexit) у разі, якщо до 31 жовтня поточного року не буде підписано угоду з Брюсселем. Тепер прем'єр Борис Джонсон має попросити ЄС перенести крайній термін Brexit на 31 січня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що палата лордів британського парламенту схвалила законопроект, зобов'язує уряд відстрочити Brexit.