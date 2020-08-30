У разі COVID-19 в учня на карантин піде весь клас, - Ляшко

У разі, якщо хоча б в одного учня підтвердять захворювання на коронавірус, то весь клас відправлять на карантин. Такі рекомендації для навчальних закладів розробили у Міністерстві охорони здоров'я.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.
Як пояснив Ляшко, весь клас буде вважатися особами, що близько контактували з хворим, тому їм доведеться піти на 14-денну самоізоляцію.
Нагадаємо, 1 вересня в Україні, попри карантин, почнеться новий навчальний рік; РБК-Україна писало, що необхідно знати перед 1 вересня.
Крім того, у Кабінеті міністрів обіцяли визначитися з карантинними вимогами для шкіл вже на початку наступного тижня.
Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, за яких умов школи перейдуть на змішану форму навчання.
Також у МОЗ розповіли, які обмеження будуть у школах різних зон карантину.