У разі COVID-19 в учня на карантин піде весь клас, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У разі, якщо хоча б в одного учня підтвердять захворювання на коронавірус, то весь клас відправлять на карантин. Такі рекомендації для навчальних закладів розробили у Міністерстві охорони здоров'я.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

Як пояснив Ляшко, весь клас буде вважатися особами, що близько контактували з хворим, тому їм доведеться піти на 14-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні, попри карантин, почнеться новий навчальний рік; РБК-Україна писало, що необхідно знати перед 1 вересня.

Крім того, у Кабінеті міністрів обіцяли визначитися з карантинними вимогами для шкіл вже на початку наступного тижня.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснювали, за яких умов школи перейдуть на змішану форму навчання.

Також у МОЗ розповіли, які обмеження будуть у школах різних зон карантину.