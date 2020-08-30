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В случае COVID-19 у ученика на карантин пойдет весь класс, - Ляшко

Украина, Воскресенье 30 августа 2020 22:52
В случае COVID-19 у ученика на карантин пойдет весь класс, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В случае, если хотя бы у одного ученика подтвердят заболевание коронавирусом, то весь класс отправят на карантин. Такие рекомендации для учебных заведений разработали в Министерстве здравоохранения.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

Как пояснил Ляшко, весь класс будет считаться лицами, близко контактировавшими с больным, поэтому им придется пойти на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, 1 сентября в Украине, несмотря на карантин, начнется новый учебный год; РБК-Украина писало, что необходимо знать перед 1 сентября.

Кроме того, в Кабинете министров обещали определиться с карантинными требованиями для школ уже в начале следующей недели.

Добавим, в Министерстве здравоохранения объясняли, при каких условиях школы перейдут на смешанную форму обучения.

Также в Минздраве рассказали, какие ограничения будут в школах разных зон карантина.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантиншколаВиктор Ляшко
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