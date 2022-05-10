Окупанти на блокпосту в Запорізькій області обстріляли авто з цивільними: є загиблий
У селі Білогір'я Запорізької області російські окупанти обстріляли на своєму блокпосту автівку із мирними жителями. Внаслідок чого одна людина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру в Facebook.
За даними слідства, 9 травня поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожим обстрілом опинився автомобіль із двома цивільними. Внаслідок прямого влучення снаряду в машину вона підірвалася. Пасажир автівки помер на місці, водій - отримав поранення.
Запорізька обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.
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