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Російські війська обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області

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Запорізька область, Неділя 08 травня 2022 12:53
Російські війська обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області Фото: наслідки обстрілу лікарні (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти вчора ввечері завдали удару по лікарні міста Оріхів Запорізької області. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що лікарня в Оріхові була обстріляна близько 21:00

"На щастя, за попередньою інформацією, лікарня на момент обстрілу була порожня. В даний час проводяться роботи з відновлення вцілілих корпусів Оріхівської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Російські війська обстріляли лікарню в Оріхові Запорізької області

Фото: наслідки обстрілу лікарні (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять з Запорізької області підготовлену для експорту олію.

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