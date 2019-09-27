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Рада може завершити "турборежим" наступного тижня, - Стефанчук

Новини » Політика    27.09.2019 - 23:22
Рада може завершити "турборежим" наступного тижня, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Наступного тижня Рада планує розглянути законопроект про незаконне збагачення

Верховна рада України вже на наступному тижні зможе закінчити прийняття законів у так званому "турборежимі" і перейти у звичайний режим роботи. Про це сказав перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер".

Стефанчук також запевнив, що більшість партії "Слуга народу" не ігнорує думку інших фракцій в парламенті. Однак він нагадав, що партія раніше попереджала колег по парламенту, що на початку роботи має намір прийняти підготовлений пакет законопроектів у прискореному режимі.

Зокрема, йдеться про законопроекти від президента України Володимира Зеленського, необхідні для перезавантаження влади і запуску економіки.

Стефанчук зазначив, що парламент наступного тижня розгляне законопроекти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і про розслідувачів корупції.

Нагадаємо, раніше в Раду надійшов законопроект від Руслана Стефанчука. У документі пропонується передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

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