Словения выделила деньги на покупку американского оружия для Украины

Словения присоединяется к инициативе PURL, в рамках которой страны НАТО выделяют деньги на закупку американского оружия для помощи Украине.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил премьер Словении Роберт Голоб.
"Я не могу раскрыть сумму, потому что она засекречена. И у меня сейчас нет полномочий рассекретить ее, но она предусмотрена бюджетом Министерства обороны на 2025 год, поэтому это не является дополнительными расходами", - рассказал глава словенского правительства.
Он отметил, что такой пакет помощи сосредоточен только на оборонительном оружии. В частности, речь о противовоздушной обороне для защиты украинских энергообъектов от российских атак.
Голоб обратил внимание, что Словения предоставляет Украине оборонительное вооружение уже достаточно давно.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что по состоянию на сегодня, 13 октября, шесть стран выделили деньги на покупку Украине американского оружия в рамках инициативы PURL.
При этом, по его словам, еще семь государств намерены присоединится к помощи Украине в рамках PURL.
Сибига отметил, что практические шаги могут обсудить на предстоящем заседании в формате "Рамштайн".
К слову, 18 сентября представитель НАТО рассказал в комментарии РБК-Украина, что первое оружие в рамках PURL поступило в Украину.