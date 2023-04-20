Словения присоединится к совместным закупкам боеприпасов для Украины, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24UR .

Проектное соглашение между Европейским оборонным агентством (EDA) и Министерствами обороны стран-участниц будет подписано министром обороны Марьяном Шарецом и утверждено решением правительства.

Как пояснили в Министерстве обороны Словении, соглашение устанавливает рамки для участия государств-членов в проекте и содержит положения о целях, управлении, финансах, администрации, заключении контрактов и ответственности. Оно также предусматривает защиту секретной информации, присоединение новых членов и заключительные положения о сроке действия, внесении изменений, прекращении действия или выходе из проекта.

"Подписание проектного соглашения не создаст никаких финансовых обязательств для Республики Словения, поскольку оно лишь устанавливает рамки для дальнейшего сотрудничества", - подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, Словения присоединится к проекту EDA по совместной закупке боеприпасов, к которому до сих пор присоединились 23 государства-члена ЕС и Норвегия.

Напомним, Франция и Польша поспорили, поскольку послы не смогли урегулировать вопрос о том, кто должен получить общие контракты ЕС на покупку боеприпасов для Украины - только местные фирмы или страны, не входящие в блок.

Отметим, что 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

Кроме того, Совет ЕС уже утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины.

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