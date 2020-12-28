У Хорватії стався землетрус, пошкоджено будинки у двох містах

Фото: землетрус в Хорватії (vecernji.hr)

В центральній частині Хорватії стався сильний землетрус, у результаті в двох містах пошкоджено житлові будинки. Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Про це повідомляє місцеве видання Večernji list.

Повідомляється, що землетрус завдав значної матеріальної шкоди в містах Петриня і Сисак. Перші поштовхи було зафіксовано 06:28 за місцевим часом магнітудою 5.0. Пізніше відбулися ще кілька поштовхів магнітудою 4,7 і 4,1.

Через землетрус у житлових будинках потріскали стіни, обрушилися фасади, штукатурка і труби. Також є квартири, які за оцінками будуть непридатні для подальшого житла. У місті Сисак всі комунікації працюють. Через тріснуту стіну закрили тільки дитячий відділ Національної бібліотеки і читальну залу.

Фото: наслідки землетрусу в Хорватії (vecernji.hr)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи в провінції Елязиг відчувалися в декількох сусідніх регіонах.

До цього на Гаваях сталося виверження вулкана Кілауеа.