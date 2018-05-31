Зі словацького мовника звільнились 12 журналістів через тиск з боку держави

Відставки відбулися після того, як RTVS звільнила старшого редактора радіо і чотирьох репортерів, які підписали критичний відкритий лист керівництву минулого місяця

Дванадцятеро журналістів Громадської телерадіомовної компанії Словаччини RTVS оголосили про своє звільнення, аргументуючи це рішення збільшенням політичного тиску в державних ЗМІ. Про це пише Reuters.

Як повідомляється, відставки відбулися після того, як RTVS звільнила старшого редактора радіо і чотирьох репортерів, які підписали критичний відкритий лист керівництву минулого місяця. Тоді троє репортерів пішли на знак протесту.

Зазначається, що журналісти заявили, що протистояння в RTVS (яка фінансується державою, але не залежить від неї, незважаючи на те, що генеральний директор призначається парламентом), посилюється кроками нового керівництва, призначеного в минулому році.

Генеральний директор Ярослав Резнік призначив головними редакторами кількох колишніх журналістів, які працювали спікерами міністерств, контрольованих правлячими коаліційними партіями.

"Наших колег звільнили, тому що вони були сильними і гучними критиками керівництва. Нас почали карати за наші думки", - йдеться в заяві журналістів, які вирішили звільнитися.

"На нас тиснуть, щоб ми залучали в наші історії людей, які фліртують з дезінформаційними ЗМІ, не мають досвіду чи мають політичні амбіції", - зазначили журналісти, хоча Резнік ці звинувачення відкидає.

Нагадаємо, що 21 лютого 2018 року у Словаччині вбили журналіста-розслідувача Яна Куцяка разом з його дівчиною. Куцяк був журналістом видання Axel Springer, він розслідував отримання мафією коштів Євросоюзу за вирощування екологічно чистих рослин. Також відомо, що мафія налагоджувала контакти зі словацькими політиками, щоб надалі впливати на розподіл європейських фондів.

Після вбивства Куцяка секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді.

Також раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

