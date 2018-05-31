Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Из словацкого вещателя уволились 12 журналистов из-за давления со стороны государства

НовостиОбщество    31.05.2018 - 00:56
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Отставки произошли после того, как RTVS уволила старшего редактора радио и четырех репортеров, которые подписали критическое открытое письмо руководству в прошлом месяце

Двенадцать журналистов Общественной телерадиовещательной компании Словакии RTVS объявили о своем увольнении, аргументируя это решение увеличением политического давления в государственных СМИ. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, отставки произошли после того, как RTVS уволила старшего редактора радио и четырех репортеров, которые подписали критическое открытое письмо руководству в прошлом месяце. Тогда трое репортеров ушли в знак протеста.

Отмечается, что журналисты заявили, что противостояние в RTVS (которая финансируется государством, но не зависит от нее, несмотря на то, что генеральный директор назначается парламентом), усиливается шагами нового руководства, назначенного в прошлом году.

Генеральный директор Ярослав Резник назначил главными редакторами нескольких бывших журналистов, которые работали спикерами министерств, контролируемых правящими коалиционными партиями.

"Наших коллег уволили, потому что они были сильными и громкими критиками руководства. Нас начали наказывать за наши мысли", - говорится в заявлении журналистов, которые решили уволиться.

"На нас давят, чтобы мы привлекали в наши истории людей, которые флиртуют с дезинформационными СМИ, не имеют опыта или имеют политические амбиции", - отметили журналисты, хотя Резник эти обвинения отвергает.

Напомним, что 21 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя Яна Куцяка вместе с его девушкой. Куцяк был журналистом издания Axel Springer, он расследовал получения мафией средств Евросоюза по выращиванию экологически чистых растений. Также известно, что мафия налаживала контакты со словацкими политиками, чтобы в дальнейшем влиять на распределение европейских фондов.

После убийства Куцяка секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве.

Также ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Суд по делу в отношении организатора покушения на Бабченко состоится в 17:30 Бабченко написал первый пост после спецоперации СБУ
Теги публикации: Словакия, журналисты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top