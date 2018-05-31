Из словацкого вещателя уволились 12 журналистов из-за давления со стороны государства

Отставки произошли после того, как RTVS уволила старшего редактора радио и четырех репортеров, которые подписали критическое открытое письмо руководству в прошлом месяце

Двенадцать журналистов Общественной телерадиовещательной компании Словакии RTVS объявили о своем увольнении, аргументируя это решение увеличением политического давления в государственных СМИ. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, отставки произошли после того, как RTVS уволила старшего редактора радио и четырех репортеров, которые подписали критическое открытое письмо руководству в прошлом месяце. Тогда трое репортеров ушли в знак протеста.

Отмечается, что журналисты заявили, что противостояние в RTVS (которая финансируется государством, но не зависит от нее, несмотря на то, что генеральный директор назначается парламентом), усиливается шагами нового руководства, назначенного в прошлом году.

Генеральный директор Ярослав Резник назначил главными редакторами нескольких бывших журналистов, которые работали спикерами министерств, контролируемых правящими коалиционными партиями.

"Наших коллег уволили, потому что они были сильными и громкими критиками руководства. Нас начали наказывать за наши мысли", - говорится в заявлении журналистов, которые решили уволиться.

"На нас давят, чтобы мы привлекали в наши истории людей, которые флиртуют с дезинформационными СМИ, не имеют опыта или имеют политические амбиции", - отметили журналисты, хотя Резник эти обвинения отвергает.

Напомним, что 21 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя Яна Куцяка вместе с его девушкой. Куцяк был журналистом издания Axel Springer, он расследовал получения мафией средств Евросоюза по выращиванию экологически чистых растений. Также известно, что мафия налаживала контакты со словацкими политиками, чтобы в дальнейшем влиять на распределение европейских фондов.

После убийства Куцяка секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве.

Также ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.