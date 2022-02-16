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"Вільямс" презентував болід на новий сезон Формули-1

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Середа 16 лютого 2022 14:53
"Вільямс" презентував болід на новий сезон Формули-1 Фото: "Вільямс" у Сільверстоуні (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорців

Стайня "Вільямс" підхопила естафету презентацій оновлених машин на прийдешній сезон Королівських автоперегонів. Болід отримав назву FW44.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Британська стайня шостою із пелетону презентувала новий болід. У відеоролику "Вільямс" показав т. зв. шоукар, але згодом на трасі в Сільверстоуні з'явився реальний болід.

Шасі отримало нову новий кольоровий візерунок. У порівнянні з минулорічним зникли біла та жовта барви, а замість них додався рожевий. Основний колірний мотив – темно-синій, який поєднується з блакитним.

Також із боліда "Вільямса" зник логотип Айртона Сенни. Легендарний бразилець розбився за кермом британської команди в 1994 році. З тих пір літера S незмінно прикрашала носову частину машини.

"Ми дійшли висновку, що хочемо рухатися у майбутнє. Розпочинається нова ера, ми входимо в неї з новою машиною. Окрім того, ми реконструювали наш музей, де в пам'ять Айртона створили спеціальний зал", – заявив шеф команди Йост Капіто.

У сезоні-2022 кольори "Вільямса" захищатимуть канадець Ніколас Латіфі та Алекс Албон з Таїланду. Торік британська стайня набрала 23 очки та посіла 8-ме місце в Кубку конструкторів.

Що відомо про "Вільямс"

Заснована Френком Вільямсом команда почали виступи у Формулі-1 в 1977 році. Британська стайня за свою історію здобула 9 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів для пілотів.

Чемпіонами світу в складі "Вільямса" стали Алан Джонс (1980 рік), Кеке Росберг (1982), Нельсон Піке (1987), Найджел Менселл (1992), Ален Прост (1993), Деймон Хілл (1996) і Жак Вільньов (1997). Найбільше перемог із "Вільямсом" здобув Менселл (28).

Наразі остання перемога команди сталася на Гран-прі Іспанії-2012. Тоді за кермом "Вільямса" тріумфував Пастор Мальдонадо.

Нагадаємо, раніше "Альфа Таурі" ефектним відео презентувала свій новий болід.

Крім того, "Астон Мартін" першим із-поміж інших показав реальний болід на сезон-2022 замість демонстраційного прототипа.

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