Середняк Формули-1 презентував болід на сезон-2022: ефектне відео

Команди Формули-1 продовжують показувати публіці оновлені машини на прийдешній сезон. Після "Ред Булла", "Астон Мартіна" та "Макларена" настала черга "Альфа Таурі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

Презентація італійської стайні обмежилася відеороликом і релізом на мережевих ресурсах. Новий болід отримав серійний номер AT03.

introducing the AT03 the Style of a New Era is here! pic.twitter.com/FBmqzx6ggE — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 14, 2022

"Я дуже радий нагоді показати, як наша машина виглядатиме в 2022 році. Розпочинається нова ера в історії Формули-1, і ми сподіваємося, що після успіхів торік і нова машина буде конкурентоздатною", – заявив бос команди Франц Тост.

У сезоні-2022 кольори "Альфа Таурі" захищатимуть француз П'єр Гаслі та японець Юкі Цунода. У попередньому сезоні вони набрали 142 очки на двох. У Кубку конструкторів "Альфа Таурі" посіла 6-те місце.

Що відомо про "Альфа Таурі"

Італійська стайня веде свій спортивний родовід від команди "Мінарді". У Формулі-1 вона дебютувала в 1985 році. Найвище досягнення – 7-ме місце в Кубку конструкторів (1991).

У 2005-му "Мінарді" придбала компанія "Ред Булл" і перетворила в "Торо Россо". Саме за її кермом тоді ще 21-річний Себастьян Феттель здобув сенсаційну й першу для себе перемогу в чемпіонаті – на Гран-прі Італії-2008.

Перед сезоном-2020 "Торо Россо" перейменували в "Альфа Таурі". Акціонером стайні залишилася компанія Red Bull GmbH, але сама команда перестала бути дочірньою для "Ред Булл".