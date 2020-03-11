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Словаччина і Угорщина оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Новини » В світі     11.03.2020 - 21:16
Словаччина і Угорщина оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

Країни вживають екстрених заходів для боротьби з коронавірусом

Уряду Словаччини та Угорщини оголосили надзвичайні положення через спалах коронавірусу. Про це йдеться у заявах урядів Словаччини і Угорщини.

У Словаччині надзвичайне положення набуває чинності з четверга, 12 березня, з 6 ранку. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.

"Метою екстреного заяви є створення умов для прийняття необхідних заходів щодо запобігання та пом'якшення наслідків надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я, викликаної хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, на території Словацької Республіки", - йдеться в заяві словацького уряду.

Також надзвичайний стан оголосили в Угорщині. Зокрема, там закривають усі університети з-за коронавірусу. Крім цього угорський уряд ввів:

  • заборона на поїздки в Угорщину з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану;
  • відновлення більш суворого контролю вздовж австрійської та словенської кордонів;
  • заборона заходів у приміщенні з більш ніж 100 учасниками і понад 500 для заходів на відкритому повітрі.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів оголосив про введення карантину в Україні. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Також РБК-Україна писало, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Глава ВООЗ зазначив, що лише у 81 з 193 країн не повідомляли про випадки захворювання.

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