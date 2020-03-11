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Словакия и Венгрия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » В мире     11.03.2020 - 21:16
Словакия и Венгрия объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

Страны принимают экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Правительства Словакии и Венгрии объявили чрезвычайные положения из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в заявлениях правительств Словакии и Венгрии.

В Словакии чрезвычайное положение вступает в силу с четверга, 12 марта, с 6 утра. В связи с положением, правительство и государственные органы могут формировать поставки медицинских товаров конкретных компаний.

"Целью экстренного заявления является создание условий для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Словацкой Республики", - говорится в заявлении словацкого правительства.

Также чрезвычайное положение объявили в Венгрии. В частности, там закрывают все университеты из-за коронавируса. Кроме этого венгерское правительство ввело:

  • запрет на поездки в Венгрию из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана;
  • восстановление более строгого контроля вдоль австрийской и словенской границ;
  • запрет мероприятий в помещении с более чем 100 участниками и более 500 для мероприятий на открытом воздухе.

Напомним, 11 марта Кабинет министров объявил о введении карантина в Украине. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Также РБК-Украина писало, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Глава ВОЗ отметил, что лишь в 81 из 193 стран не сообщали о случая заболевания.

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