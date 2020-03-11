Фінансові ринки США демонструють спад через коронавірус

Фото: прапор США (tweeter.com/radiosvoboda)

Азіатські продемонстрували спад, а європейські - зростання

Фінансові ринки США демонструють спад на тлі нового типу коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що індекс Dow Jones Industrial Average при відкритті торгів втратив майже 3 відсотки, як і індекс S&P 500. Індекс NASDAQ відкрився зниженням на 2,6 відсотка.

В інших країнах ринки в середу закрилися змішаною динамікою: азіатські продемонстрували спад, а європейські - зростання.

Також японський індекс Nikkei до закриття торгів втратив 2,3%, гонконгський Hang Seng - близько 0,7 відсотка, а китайський Shanghai Composite Index - 0,9 відсотка.

Лондонська біржа FTSE відкрилася зростанням, чому сприяло рішення Банку Англії скоротити процентні ставки на 0,5 відсотка до 0,25 відсотка у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

У Франції та Німеччині ринки також продемонстрували зростання.

У вівторок в США було зафіксовано помітне зростання: три провідних індексу Dow Jones, S&P 500 і NASDAQ, додали по 5 відсотків.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса у світі. Останній раз пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.

Крім того, в Україні ввели карантин через поширення коронавірусу. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня в усіх областях.