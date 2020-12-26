Словаччина третьою в Євросоюзі почала вакцинацію від коронавірусу

Словаччина в суботу, 26 грудня, початку вакцинацію від коронавірусу. В Євросоюзі прищеплювати від COVID-19 початку вже третя країна.

Про це повідомляє Cas.sk.

Першим в країні в суботу ввечері вакцинувався інфекціоніст і член урядової комісії по боротьбі з пандемією Володимир Крчмери. У неділю дозу вакцини Pfizer отримають президент Зузана Чапутова, деякі міністри і члени парламенту.

Словаччина вже отримала 10 тисяч доз вакцини. Всього у країни є угоди на закупівлю 18 мільйонів доз при населенні в 5,45 мільйона. Очікується, що для усіх, хто не потрапляє до групи ризику, вакцина буде доступна до Великодня у квітні 2021 року.

Нагадаємо, сьогодні вакцинацію першою в ЄС початку Угорщина. Також прищеплювати почали і в Німеччині, де дози препарату Pfizer отримали жителі і працівники будинку пристарілих.

Загальний процес вакцинації від коронавірусу в Євросоюзі буде запущений вранці 27 грудня.