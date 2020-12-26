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Угорщина почала вакцинацію від COVID на день раніше інших країн Євросоюзу

Угорщина, Субота 26 грудня 2020 16:03
Угорщина почала вакцинацію від COVID на день раніше інших країн Євросоюзу
Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу в суботу, 26 грудня. Країна-член Євросоюзу запустила процес на день раніше інших держав ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Угорщина в суботу почала прищеплювати медиків, які працюють з хворими на COVID-19 в Будапешті. Першої партії препарату Pfizer достатньо для вакцинації 4875 осіб.

Нагадаємо, 27 грудня стартує вакцинація від коронавірусу в країнах Євросоюзу. В суботу повідомлялося, що препарат Pfizer був доставлений вже у всі країни ЄС.

Вакцинація в Євросоюзі триватиме три дні з 27 по 29 грудня. При цьому Брюсселю вдалося знизити ціну на вакцину до 15,5 євро за дозу, що дешевше тієї ціни, за якою вакцину Pfizer закупили США.

Також у ЄС впевнені, що вакцини за домовленостями вистачить для щеплення всіх громадян країн-членів організації.

До цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Польща може стати посередником для України в отриманні вакцини з Європейського союзу. Зараз між країнами ведуться переговори.

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