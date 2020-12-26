ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Німеччина почала вакцинацію від коронавірусу

Німеччина, Субота 26 грудня 2020 18:51
Німеччина почала вакцинацію від коронавірусу
Фото: прищеплена 101-річна жінка (DPA)
Автор: Роман Тверденко

У Німеччині стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. У суботу, 26 грудня, прищепили мешканців будинку пристарілих в Хальберштадте.

Про це повідомляє Bild.

Першою дозу препарату Pfizer отримала 101-річна Едіт Квойцалла, яка проживає в цьому будинку для пристарілих. Також вакцинували інших мешканців установи і персонал.

Офіційно кампанія вакцинації в Німеччині почнеться в неділю, 27 грудня, о 7:00 за місцевим часом. Першими будуть щеплені люди в возврасте 80 років і старше, мешканці будинків пристарілих, медсестри і медики в зоні ризику зараження.

Для щеплення в Німеччині будуть працювати 442 прищепних центру.

Сьогодні вакцинацію розпочали в Угорщині. Країна, як і Німеччина, почала прищеплювати людей за день до офіційного початку кампанії вакцинації у всьому Євросоюзі.

Крім цього, уряд Ізраїлю розраховує вийти на показник мінімум 150 тисяч вакцинованих від коронавірусу в день. За місяць першу дозу вакцини повинні отримати мільйони ізраїльтян.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі вакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся