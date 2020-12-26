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Словакия третьей в Евросоюзе начала вакцинацию от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Словакия в субботу, 26 декабря, начала вакцинацию от коронавируса. В Евросоюзе прививать от COVID-19 начала уже третья страна.

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Об этом сообщает Cas.sk.

Первым в стране в субботу вечером вакцинировался инфекционист и член правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмери. В воскресенье дозу вакцины Pfizer получат президент Зузана Чапутова, некоторые министры и члены парламента.

Словакия уже получила 10 тысяч доз вакцины. Всего у страны есть соглашения на закупку 18 миллионов доз при населении в 5,45 миллиона. Ожидается, что для всех, кто не попадает в группы риска, вакцина будет доступна к Пасхе в апреле 2021 года.

Напомним, сегодня вакцинацию первой в ЕС начала Венгрия. Также прививать начали и в Германии, где дозы препарата Pfizer получили жители и работники дома пристарелых.

Общий процесс вакцинации от коронавируса в Евросоюзе будет запущен утром 27 декабря.

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