Словаччина засудила спроби виправдання Голодомору в Україні

Фото: меморіал жертв Голодомору (РБК-Україна)

За словами президента Словаччини, Голодомор - це найгірший прояв порушення норм гуманності

Президент Словаччини Андрей Кіска заявив, що всі країни світу повинні відкидати будь-які спроби виправдати жорстоку політику, яка спричинила Голодомор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами Кіски, світ повинен не забути Голодомор і зробити все можливо, щоб подібна трагедія не повторилася.

"Ця трагедія змінила життя мільйонів людей і багатьох націй, і наша моральна відповідальність - не забути її, зробити все можливе, щоб така безпрецедентна людська трагедія ніколи не повторилася, рішуче відкидати будь-які спроби виправдати цю смертоносну політику або маніпулювати за допомогою пропаганди", - сказав він.

Кіска підкреслив, що Голодомор 1932-1933 років в Україні - це найгірший прояв порушення норм гуманності.

"Жодна статистика не виміряє страждань, заподіяних мільйонам людей з єдиною метою - зламати їхню волю і в такий спосіб досягти влади над ними", - наголосив словацький президент.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що історична відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в України лежить на Російській Федерації, як правонаступниці Радянського Союзу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна надасть гуманітарну допомогу Єменській Республіці, Республіці Судан та Демократичній Республіці Конго на знак пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.