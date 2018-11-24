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Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ, - Порошенко

Новини » Політика    24.11.2018 - 17:22
Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідальність за Голодомор лежить на РФ, тому що вона є правонаступницею СРСР

Президент Петро Порошенко заявив, що Російська Федерація несе історичну відповідальність за Голодомор 1932-1933 років в Україні, тому що є правонаступницею СРСР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Twitter.

За словами Порошенка, історична відповідальність за геноцид українського народу в 1932-1933 роках лежить на Росії, як правонаступниці Радянського Союзу.

"Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності", - заявив президент.

Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ, - Порошенко

Крім того, президент наголосив, що РФ знову розгорнула агресію проти України з метою "повернення її в імперію".

"Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії в зворотному напрямку", - йдеться в заяві.

Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ, - Порошенко

Нагадаємо, раніше президент Порошенко заявив, що Україна надасть гуманітарну допомогу Єменській Республіці, Республіці Судан та Демократичній Республіці Конго на знак пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Раніше РБК-Україна писало, що близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Новини України Порошенко ПетроРосійська ФедераціяГолодомор
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