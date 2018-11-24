Словакия осудила попытки оправдания Голодомора в Украине

Фото: мемориал жертв Голодомора (РБК-Украина)

По словам президента Словакии, Голодомор - это худшее проявление нарушения норм гуманности

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что все страны мира должны отвергать любые попытки оправдать жестокую политику, которая повлекла за собой Голодомор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Киски, мир должен не забыть Голодомор и сделать все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась.

"Эта трагедия изменила жизнь миллионов людей и многих наций, и наша моральная ответственность - не забыть ее, сделать все возможное, чтобы такая беспрецедентная человеческая трагедия никогда не повторилась, решительно отвергать любые попытки оправдать эту смертоносную политику или манипулировать с помощью пропаганды", - сказал он.

Косичка подчеркнул, что Голодомор 1932-1933 годов в Украине - это худшее проявление нарушения норм гуманности.

"Ни одна статистика не измерит страданий, причиненных миллионам людей с единственной целью - сломить их волю и таким образом добиться власти над ними", - отметил словацкий президент.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за Голодомор 1932-1933 годов в Украине лежит на Российской Федерации, как правопреемнице Советского Союза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина окажет гуманитарную помощь Йеменской Республике, Республике Судан и Демократической Республике Конго в знак памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.