Словаччина і Молдова відкривають кордон з Україною, Угорщина поки ні

З'явився перелік КПП, які готують до відкриття з 1 червня
З 1 червня 2020 року додаткові контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною відкривають Словаччина і Молдова. Угорщина аналогічне рішення поки відкладає.
Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що українські прикордонники направили листи Молдові та суміжним країнам ЄС про готовність відновити пропуск на кордоні.
У відповіді Словаччини значиться, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску:
Прикордонна поліція Молдови повідомила, що з 1 червня відновлює роботу автомобільних пунктів пропуску:
Водночас Угорщина раніше розглядала питання відновлення роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з української сторони "Лужники", "Вилок", "Дзвінкове" і "Косино"), але заявила, що це питання відкладається.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд готується зняти карантинні обмеження на в'їзд іноземців.
Зазначимо, з 29 травня Україна відкрила додаткові 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами ЄС, однак повноцінна їх робота залежить від рішень суміжних країн.
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Автор: РБК-Україна