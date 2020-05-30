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Словаччина і Молдова відкривають кордон з Україною, Угорщина поки ні

Новини » Суспільство     30.05.2020 - 17:22
Словаччина і Молдова відкривають кордон з Україною, Угорщина поки ні
Фото: сусідні країни відкривають кордон з Україною (dpsu.gov.ua)

З'явився перелік КПП, які готують до відкриття з 1 червня

З 1 червня 2020 року додаткові контрольні пункти пропуску на кордоні з Україною відкривають Словаччина і Молдова. Угорщина аналогічне рішення поки відкладає.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що українські прикордонники направили листи Молдові та суміжним країнам ЄС про готовність відновити пропуск на кордоні.

У відповіді Словаччини значиться, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску:

  • "Вишнє Немецьке" (з української сторони - "Ужгород") - для легкового та вантажного автомобільного сполучення;
  • "Убля" (з української сторони - "Малий Березний") в повному обсязі;
  • "Вельке Слеменце" (з української сторони - "Малі Селменці") в повному обсязі з 08:00 до 20:00.

Прикордонна поліція Молдови повідомила, що з 1 червня відновлює роботу автомобільних пунктів пропуску:

  • "Крива" (з української сторони - "Мамалига");
  • "Мирне" (з української сторони - "Табаки");
  • "Брічень" (з української сторони - "Росошани").

Водночас Угорщина раніше розглядала питання відновлення роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною (з української сторони "Лужники", "Вилок", "Дзвінкове" і "Косино"), але заявила, що це питання відкладається.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що уряд готується зняти карантинні обмеження на в'їзд іноземців.

Зазначимо, з 29 травня Україна відкрила додаткові 66 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і країнами ЄС, однак повноцінна їх робота залежить від рішень суміжних країн.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УгорщинаСловаччинаМолдовакордон
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