Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запропонував запровадити спеціальну процедуру вступу України до Євросоюзу задля її відбудови після війни з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю урядовця Politico.
Словацький прем'єр висунув ідею створення фонду відновлення України. Він стане частиною нової євроінтеграційної моделі для держави, яка пройшла війну й "хоче бути частиною Європи".
"Вони борються за себе, за нас і за свободу. Ми повинні усвідомити, що вони стоять на захисті нашої системи та наших цінностей, тому маємо бути поруч. Часу вагатися з цього питання немає", – заявив Хегер.
Словаччина стала черговою країною-членом ЄС, яка після вторгнення Росії публічно підтримала ідею прийняти Україну до союзу. Раніше це зробили Польща, Словенія, Литва та Ірландія.
До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до росіян із рекомендаціями щодо виходу з війни.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН прийняв позов від України до Росії.