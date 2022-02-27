Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер запропонував запровадити спеціальну процедуру вступу України до Євросоюзу задля її відбудови після війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю урядовця Politico .

Словацький прем'єр висунув ідею створення фонду відновлення України. Він стане частиною нової євроінтеграційної моделі для держави, яка пройшла війну й "хоче бути частиною Європи".

"Вони борються за себе, за нас і за свободу. Ми повинні усвідомити, що вони стоять на захисті нашої системи та наших цінностей, тому маємо бути поруч. Часу вагатися з цього питання немає", – заявив Хегер.

Словаччина стала черговою країною-членом ЄС, яка після вторгнення Росії публічно підтримала ідею прийняти Україну до союзу. Раніше це зробили Польща, Словенія, Литва та Ірландія.