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"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся ви": Кулеба звернувся до росіян

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 22:58
"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся ви": Кулеба звернувся до росіян Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав росіян відреагувати на оголошення Володимиром Путіним війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра в Instagram.

Кулеба записав виступ російською, аби підписники могли поділитися ним зі знайомими громадянами РФ. У ролику дипломат нагадав про російське вторгнення до України і запевнив, що українці вже ведуть "народну війну".

"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся за неї ви", – заявив Кулеба.

Він наголосив, що весь світ об'єднався і запровадив безпрецедентні санкції. Постраждають від цього пересічні росіяни. Люди не зможуть розплачуватися банківськими картками, економіка покотиться вниз, а ціни виростуть.

"Реальність у тому, що страждати від цієї війни доведеться вам. Не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках. Вимагайте від Путіна зупинити війну", – підсумував Кулеба.

До слова, Міжнародний суд ООН прийняв позов від України до Росії.

Нагадаємо, що Україна вимагає накласти ембарго на російські енергоносії.

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Володимир Путін Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України
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