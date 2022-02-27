"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся ви": Кулеба звернувся до росіян
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав росіян відреагувати на оголошення Володимиром Путіним війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра в Instagram.
Кулеба записав виступ російською, аби підписники могли поділитися ним зі знайомими громадянами РФ. У ролику дипломат нагадав про російське вторгнення до України і запевнив, що українці вже ведуть "народну війну".
"Путін втягнув вас у війну, а розплачуєтеся за неї ви", – заявив Кулеба.
Він наголосив, що весь світ об'єднався і запровадив безпрецедентні санкції. Постраждають від цього пересічні росіяни. Люди не зможуть розплачуватися банківськими картками, економіка покотиться вниз, а ціни виростуть.
"Реальність у тому, що страждати від цієї війни доведеться вам. Не кажучи вже про загиблих росіян на території України, які повернуться додому в мішках. Вимагайте від Путіна зупинити війну", – підсумував Кулеба.
До слова, Міжнародний суд ООН прийняв позов від України до Росії.
Нагадаємо, що Україна вимагає накласти ембарго на російські енергоносії.