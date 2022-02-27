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Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС

Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил ввести специальную процедуру вступления Украины в Евросоюз для ее восстановления после войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника Politico.

Словацкий премьер выдвинул идею создания фонда восстановления Украины. Он станет частью новой евроинтеграционной модели для государства, прошедшего войну и "хочет быть частью Европы".

"Они борются за себя, за нас и за свободу. Мы должны осознать, что они стоят на защите нашей системы и наших ценностей, поэтому должны быть рядом. Времени колебаться по этому вопросу нет", – заявил Хегер.

Словакия стала очередной страной-членом ЕС, поддержавшей после вторжения России публично идею принять Украину в союз. Ранее это сделали Польша, Словения, Литва и Ирландия.

К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к россиянам с рекомендациями по выходу из войны.

Напомним, что Международный суд ООН принял иск от Украины к России.

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ЕвросоюзСловакияВторжение России в Украину