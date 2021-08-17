ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Москвою розбився військовий літак, на борту були три особи

Новость на русском →
Москва, Вівторок 17 серпня 2021 12:17
Під Москвою розбився військовий літак, на борту були три особи Фото: місце аварії літака в Підмосков'ї (кадр відео каналу t me bazabazon)
Автор: РБК-Україна

У Росії біля підмосковного аеродрому Кубінка розбився військово-транспортний літак Іл-112В. За попередньою інформацією, загинули всі три члени екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що аварія сталася під час тренувального польоту.

"Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубінка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В", - йдеться в повідомленні Об'єднаної авіабудівної корпорації.

За даними ТАСС, на борту знаходився екіпаж з трьох осіб. Попередньо, ніхто з них не вижив. Крім того, відомо, що за штурвалом Іл-112В був льотчик-випробувач Микола Куімов.

Катастрофа найімовірніше сталася через пожежу в двигуні. У мережі опубліковано відео падіння військового літака.

Нагадаємо, раніше в Туреччині розбився російський пожежний літак, який брав участь у гасінні масштабних лісових пожеж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Авиакатастрофа
NEWS
Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити
Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити
DAILY
Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує