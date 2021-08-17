Під Москвою розбився військовий літак, на борту були три особи

У Росії біля підмосковного аеродрому Кубінка розбився військово-транспортний літак Іл-112В. За попередньою інформацією, загинули всі три члени екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Повідомляється, що аварія сталася під час тренувального польоту.

"Під час тренувального польоту при заході на посадку в районі аеродрому Кубінка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В", - йдеться в повідомленні Об'єднаної авіабудівної корпорації.

За даними ТАСС, на борту знаходився екіпаж з трьох осіб. Попередньо, ніхто з них не вижив. Крім того, відомо, що за штурвалом Іл-112В був льотчик-випробувач Микола Куімов.

Катастрофа найімовірніше сталася через пожежу в двигуні. У мережі опубліковано відео падіння військового літака.