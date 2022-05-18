RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту

Прапор Словаччини (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Введення в Словаччині спеціального податку на російську нафту, що переробляється в країні, дозволить збільшити доходи державного бюджету. Таку пропозицію вніс міністр фінансів Словаччини ігор Матович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Матович сказав, що спеціальний податок може принести близько 300 мільйонів євро додаткових доходів до державного бюджету, які можуть покрити деякі витрати на заходи щодо поступової відмови від російської нафти. За його словами, податок у розмірі 30% повинен бути сплачений з різниці між ціною на нафту з Росії та ціною від інших постачальників.

Міністр економіки Словаччини Річард Сулик заявив, що введення нового податку може призвести до підвищення цін на паливо, і пригрозив накласти вето на цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

Також США запропонували ЄС ввести податок на російську нафту і направити частину грошей Україні. Таке економічне рішення має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СловаччинаЕвросоюзНафтаСанкції проти Росії