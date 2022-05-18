UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Словакии предложили ввести специальный налог на российскую нефть

Флаг Словакии (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Введение в Словакии специального налога на российскую нефть, перерабатываемую в стране, позволит увеличить доходы государственного бюджета. Такое предложение внес министр финансов Словакии Игорь Матович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Матович сказал, что специальный налог может принести около 300 миллионов евро дополнительных доходов в государственный бюджет, которые могут покрыть некоторые расходы на меры по постепенному отказу от российской нефти. По его словам, налог в размере 30% должен быть уплачен с разницы между ценой на нефть из России и ценой от других поставщиков.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик заявил, что введение нового налога может привести к повышению цен на топливо, и пригрозил наложить вето на это предложение.

Напомним, ранее Польша предложила Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

Также США предложили ЕС ввести налог на российскую нефть и направить часть денег Украине. Такое экономическое решение должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СловакияЕвросоюзНефтьСанкции против России