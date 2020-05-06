У Словаччині послабили карантинні заходи

З середи, 6 травня, у Словаччині послабили карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Aktuality.

Так, від сьогодні можуть вільно працювати магазини, готелі, храми та ресторани.

"З середовища більша частина Словаччини повертається до стану, який був перед спалахом пандемії, однак продовжують діяти вимоги гігієни та соціального дистанціювання", - йдеться в повідомленні.

Для жителів країни відкрили ресторани з терасами, готелі, невеликі магазини (крім торгових центрів) та інші сервіси, такі як перукарні, салони краси або манікюрні салони.

При цьому в ресторанах необхідно дотримуватися вимог соціального дистанціювання і не сидіти більше ніж по двоє за столиком. У той же час, ця вимога не поширюється на сім'ї з дітьми. У готелях дозволяється поселення в номерах з ванною кімнатою, а харчування можливо тільки в номері.

У великих торгових центрах поки будуть відкриті тільки продуктові супермаркети, аптеки і газетні кіоски.

Також будуть відкриті природні лікувальні джерела і спа-салони по рекомендації лікаря, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об'єкти соціального обслуговування, об'єкти соціального захисту дітей та соціальної опіки та спеціальні освітні установи, зоопарки та ботанічні сади, туристичні об'єкти просто неба, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви

Кількість людей, які можуть одночасно відвідувати громадські заклади, такі як церкви та музеї, буде обмежена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Словаччині зареєстрована найнижча смертність від COVID-19 в Європі: від інфекції померли 25 осіб.

Крім того, першу смерть від коронавіруса МОЗ країни зареєстрував 1 квітня.