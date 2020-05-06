В Словакии ослабили карантинные меры

Со среды, 6 мая, в Словакии ослабили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Aktuality.

Так, с сегодняшнего дня могут свободно работать магазины, гостиницы, храмы и рестораны.

"Со среды большая часть Словакии возвращается к состоянию, которое было перед вспышкой пандемии, однако продолжают действовать требования гигиены и социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Для жителей страны открыли рестораны с террасами, гостиницы, небольшие магазины (кроме торговых центров) и другие сервисы, такие как парикмахерские, салоны красоты или маникюрные салоны.

При этом в ресторанах необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и не сидеть более чем по двое за столиком. В то же время, это требование не распространяется на семьи с детьми. В гостиницах разрешается поселение только в номерах с собственной ванной комнатой, а питание возможно только в номере.

В крупных торговых центрах пока открыты будут только продуктовые супермаркеты, аптеки и газетные киоски.

Также будут открыты природные лечебные источники и спа-салоны по рекомендации врача, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты социального обслуживания, объекты социальной защиты детей и социальной опеки и специальные образовательные учреждения, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено.

Напомним, ранее сообщалось, что в Словакии зарегистрирована самая низкая смертность от COVID-19 в Европе: от инфекции скончались 25 человек.

Кроме того, первую смерть от коронавируса Минздрав страны зарегистрировал 1 апреля.