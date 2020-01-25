У Словаччині з музею викрали монети вартістю понад 1 млн євро

У Словаччині з Національного музею викрали старовинні монети вартістю понад 1 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Pravda.

Однак місцева поліція не розголошує інформацію про те, за яких обставин і які монети зникли з фонду національного музею.

"Враховуючи, що справа розслідується поліцією, ми не будемо її коментувати. Ми будемо чекати, поки слідчий завершить роботу, а потім уявімо висновок для ЗМІ", - заявив виданню представник міністерства культури країни.

Крім того, під час пограбування вкрали меч, рукоятка якого інкрустована дев'ятьма великими і 770 меншими діамантами, а також наплічник, в який був інкрустований знаменитий білий діамант вагою 49 карат.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 листопада у Дрездені пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід". Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби.

Крім того, відомо, що пограбування музею було абсолютно двома злочинцями, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, і залізли через нього в приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини з коштовностями і розбили її сокирою.