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У Німеччині пограбували музей коштовностей на мільярд євро

Новини » В світі     25.11.2019 - 14:38
У Німеччині пограбували музей коштовностей на мільярд євро
Фото: музей "Зелений звід" (welt.de)

Пограбування музею "Зелений звід" стало найбільшим в післявоєнній історії Німеччини

У німецькому місті Дрезден пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід", збиток оцінюється в мільярд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомляється, що пограбування сталося вранці 25 листопада. Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби. Більш великі експонати, такі як вази, картини, не були вкрадені.

"Були пограбовані не тільки державні художні колекції, але саксонське спадщина. Експонати були зібрані жителями Вільної держави Саксонія протягом багатьох століть. Неможливо зрозуміти історію нашої країни, нашого Вільного держави без Зеленого склепіння та Державних художніх колекцій Саксонії", - повідомив прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер.

У Німеччині це пограбування називають найбільшим в післявоєнний період. Відзначається, що найбільш цінний експонат колекції - 41-каратний "Дрезденський зелений діамант", не був викрадений, так як знаходиться на виставці в Нью-Йорку. У цілому збиток від викрадення оцінюється в мільярди євро.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії в 2012 році відбулося велике пограбування в музеї Сходу Даремського університету. Грабіжники викрали два експонати, вартістю 3,2 млн дол.

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