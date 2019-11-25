З'явилися подробиці пограбування музею в Німеччині

Фото: музей "Зелений звід" (welt.de)

Сума завданого збитку досі точно невідома

Поліція міста Дрездена розповіла деталі пограбування музейної скарбниці "Зелений звід", яке відбулося в понеділок, 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deusche Welle.

За попередніми даними, пограбування музею було абсолютно двома злочинцями, які розрізали ґрати на вікні, що виходить у двір, і залізли через нього в приміщення. Після цього вони підійшли до вітрини з коштовностями і розбили її сокирою.

"Справу було завершено за кілька хвилин", - повідомив глава поліції Фолкер Ланге.

При цьому поліція припускає, що до злочину причетні ще кілька людей.

На даний момент правоохоронці вивчають, була пов'язана крадіжка з пожежею електричного щитка неподалік від музею, з-за чого було відключено електрику.

Згідно з показаннями, грабіжники втекли з місця злочину на автомобілі Audi A6. Таке ж авто пізніше був підпалений на одній з підземних стоянок у декількох кілометрах від центру Дрездена. Зараз автомобіль вивчають криміналісти. Ще раніше поліція не виключила, що злочинці втекли з міста автобаном.

Злочинці викрали гарнітури з діамантів XVIII століття. Сума завданого збитку досі точно невідома. Увечері стало відомо, що були викрадені не всі гарнітури, як вважалося раніше.

"Ми знаємо, що після того, як знову оглянули місце злочину і був здійснений пошук доказів, на щастя, багато об'єкти виявилися ще там", - сказала генеральний директор музейного об'єднання Дрездена Маріон Акерманн.

За її словами, головна шкода полягає не у вартості вкрадених коштовностей, а в порушенні цілісності ансамблю прикрас. Вона сподівається, що через всесвітню славу викрадених ювелірних виробів їх не вдасться продати. У той же час вона висловила побоювання, що коштовності будуть розділені і камені можуть продати окремо.

Нагадаємо, 25 листопада у Дрездені пограбували музей ювелірних виробів "Зелений звід". Зловмисники проникли в Дрезденський замок, де знаходиться музей, знеструмивши його шляхом підпалу електрощита. Викрадені були лише дорогоцінні вироби.

Крім того, у Великобританії в 2012 році відбулося велике пограбування в музеї Сходу Даремського університету. Грабіжники викрали два експонати, вартістю 3,2 млн доларів.