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В Словакии заявили, что украинские мужчины стали чаще незаконно пересекать границу

Иллюстративное фото: в Словакии заявили о росте попыток украинцев пересечь границу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Словакии наблюдают рост незаконного пересечения границы украинскими мужчинами.

Об этом заявила пресс-секретарь пограничной полиции Словакии Агнеса Коперницкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.

По ее словам, за первые четыре месяца этого года пограничники задержали, а затем отпустили 338 украинцев. За такой же период в 2023 году было зафиксировано 166 аналогичных случаев. 

"В первую неделю мая мы задержали 45 человек на зеленой границе. За тот же период прошлого года их было четыре", - отметила Коперницкая. 

Она уточнила, что украинских мужчин задерживают, выдают им разрешение на пребывание в Словакии, а затем отпускают. 

"С начала войны не было ни одного случая выдворения иммигрантов из Словакии в Украину", - добавила пресс-секретарь пограничной полиции Словакии.

Всего с начала полномасштабной войны в Словакии поймали на границе 1484 украинца. 

Запрет на выезд из Украины

Стоит заметить, что украинские власти с начала полномасштабного вторжения ввели военное положение и мобилизацию в Украине. Таким образом, мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать за границу.

Есть отдельные исключения, при которых выезд все-таки разрешают. В частности, мужчина призывного возраста может выехать, если он не годен к военной службе.

К слову, сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым в Украине продлевают военное положение и мобилизацию.

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