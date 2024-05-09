В Словакии заявили, что украинские мужчины стали чаще незаконно пересекать границу

В Словакии наблюдают рост незаконного пересечения границы украинскими мужчинами.
Об этом заявила пресс-секретарь пограничной полиции Словакии Агнеса Коперницкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.
По ее словам, за первые четыре месяца этого года пограничники задержали, а затем отпустили 338 украинцев. За такой же период в 2023 году было зафиксировано 166 аналогичных случаев.
"В первую неделю мая мы задержали 45 человек на зеленой границе. За тот же период прошлого года их было четыре", - отметила Коперницкая.
Она уточнила, что украинских мужчин задерживают, выдают им разрешение на пребывание в Словакии, а затем отпускают.
"С начала войны не было ни одного случая выдворения иммигрантов из Словакии в Украину", - добавила пресс-секретарь пограничной полиции Словакии.
Всего с начала полномасштабной войны в Словакии поймали на границе 1484 украинца.
Стоит заметить, что украинские власти с начала полномасштабного вторжения ввели военное положение и мобилизацию в Украине. Таким образом, мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать за границу.
Есть отдельные исключения, при которых выезд все-таки разрешают. В частности, мужчина призывного возраста может выехать, если он не годен к военной службе.
К слову, сегодня, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым в Украине продлевают военное положение и мобилизацию.
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