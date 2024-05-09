В Словакии заявили, что украинские мужчины стали чаще незаконно пересекать границу

По ее словам, за первые четыре месяца этого года пограничники задержали, а затем отпустили 338 украинцев. За такой же период в 2023 году было зафиксировано 166 аналогичных случаев.

"В первую неделю мая мы задержали 45 человек на зеленой границе. За тот же период прошлого года их было четыре", - отметила Коперницкая.

Она уточнила, что украинских мужчин задерживают, выдают им разрешение на пребывание в Словакии, а затем отпускают.

"С начала войны не было ни одного случая выдворения иммигрантов из Словакии в Украину", - добавила пресс-секретарь пограничной полиции Словакии.

Всего с начала полномасштабной войны в Словакии поймали на границе 1484 украинца.