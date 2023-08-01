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Украине передали две САУ Zuzana 2 от трех стран ЕС (фото)

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Вторник 01 августа 2023 15:07
Украине передали две САУ Zuzana 2 от трех стран ЕС (фото) Фото: Zuzana 2 (twitter.com/LudoOdorPM)
Автор: Дмитрий Браславский

Украине передали первые две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Их производство профинансировали три страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Людовита Одора.

"Помощь Украине - это совместные усилия для длительного мира, уважения к свободам и ценностям", - говорится в заявлении.

Премьер поблагодарил Германию, Данию и Норвегию за отправку Украине словацких САУ Zuzana 2.

Фото: Процесс передачи САУ (twitter.com/LudoOdorPM)

Всего в рамках этого совместного проекта Силы обороны Украины получат 16 самоходных 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2

Следует заметить, что САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм пушкой и способна бить на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Украина уже получила восемь единиц такой техники от Словакии.

Кроме того, Словакия изготовит самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 для Украины. Контракт между странами уже утвердили.

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