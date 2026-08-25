ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Словакии готовили поджог завода с дронами: полиция задержала троих иностранцев

21:00 25.08.2026 Вт
2 мин
На предприятии во время планируемого нападения могли находиться около 70 человек
aimg Мария Науменко
В Словакии готовили поджог завода с дронами: полиция задержала троих иностранцев Фото: словацкие правоохранители (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Полиция Словакии заявила, что предотвратила поджог завода по производству беспилотников в восточной части страны. По делу задержаны трое иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двое подозреваемых правоохранители задержали на территории Словакии, еще одного - в Германии. По данным полиции, в результате запланированной атаки никто не пострадал, а имущество предприятия не было повреждено.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли значительное количество зажигательной смеси , а также инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и написанный от руки план.

Особое внимание следствия привлекло то, что к моменту запланированного нападения на территории предприятия могли находиться около 70 человек .

Задержанным предъявлены обвинения в умышленном создании угрозы общественной безопасности .

В то же время, полиция не сообщила, какой именно завод был целью. Правоохранители также не раскрывают его точное местонахождение и не называют человека, который мог заказать поджог.

Расследование дела продолжается.

Словакия является членом НАТО и Европейского Союза и граничит с Украиной на востоке.

Напомним, в августе 2026 года в Германии суд приговорил украинца к 1 году и 3 месяцам заключения за подготовку диверсий по заказу РФ.

По данным прокуратуры, он отправил две посылки с GPS-трекерами, которые могли являться частью подготовки к дальнейшим атакам.

Гбридная война России приобретает все большие масштабы. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны совместно создавать "архитектуру устойчивости" для противодействия военным, энергетическим и информационным угрозам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Гибридная война
Новости
"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны
"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией