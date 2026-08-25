В Словакии готовили поджог завода с дронами: полиция задержала троих иностранцев
Полиция Словакии заявила, что предотвратила поджог завода по производству беспилотников в восточной части страны. По делу задержаны трое иностранцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Двое подозреваемых правоохранители задержали на территории Словакии, еще одного - в Германии. По данным полиции, в результате запланированной атаки никто не пострадал, а имущество предприятия не было повреждено.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли значительное количество зажигательной смеси , а также инструменты, мобильные телефоны, фотоаппарат и написанный от руки план.
Особое внимание следствия привлекло то, что к моменту запланированного нападения на территории предприятия могли находиться около 70 человек .
Задержанным предъявлены обвинения в умышленном создании угрозы общественной безопасности .
В то же время, полиция не сообщила, какой именно завод был целью. Правоохранители также не раскрывают его точное местонахождение и не называют человека, который мог заказать поджог.
Расследование дела продолжается.
Словакия является членом НАТО и Европейского Союза и граничит с Украиной на востоке.
Напомним, в августе 2026 года в Германии суд приговорил украинца к 1 году и 3 месяцам заключения за подготовку диверсий по заказу РФ.
По данным прокуратуры, он отправил две посылки с GPS-трекерами, которые могли являться частью подготовки к дальнейшим атакам.
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