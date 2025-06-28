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Британия остановила одну из рекордных поставок кокаина: детали

Британия, Суббота 28 июня 2025 20:21
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Британия остановила одну из рекордных поставок кокаина: детали Фото: Британия остановила одну из крупнейших поставок кокаина (independent)
Автор: Карина Левицкая

В Британии провели одну из крупнейших антинаркотических операций в истории страны. Крупную партию наркотиков обнаружили пограничники на судне из Панамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Пограничная служба изъяла 2,4 тонны кокаина в рамках одного из крупнейших арестов в истории Великобритании. Находка на сумму 96 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 70 миллионам долларов, является шестым по величине изъятием кокаина с начала ведения учета.

Британия остановила одну из рекордных поставок кокаина: деталиФото: Британия остановила одну из крупнейших поставок кокаина (independent)

Как оказалось, колоссальный груз был обнаружен ранее в этом месяце. Пограничники нашли наркотические вещества спрятанным под контейнерами на судне, которое прибывало в порт Лондон Гейтвей из Панамы.

Специалисты, действуя на основе оперативных данных, сотрудничали с оператором порта для перемещения 37 больших контейнеров, в конце концов обнаружив незаконную перевозку.

"Наркоторговые банды, которые пытаются импортировать незаконные вещества в Великобританию, являются бедствием для общества, и мы сделаем все возможное, чтобы преследовать организованные преступные группировки, которые вызывают зависимость, страдания и смерть британским общинам", - заявила министр миграции и гражданства Сима Малхотра.

Заметим, что на днях в Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз.

По материалам дела, обвиняемыми являются двое граждан балканских стран и украинец.

Они отвечали за налаживание канала поставки кокаина в ЕС. Преступники пытались переправить в Европу 80 кг кокаина, спрятав его в технологические полости рефрижераторных контейнеров с бананами, прибывших из Южной Америки.

Мы также рассказывали, как в Черкасской области разоблачили масштабный наркосиндикат.

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