Британия остановила одну из рекордных поставок кокаина: детали
В Британии провели одну из крупнейших антинаркотических операций в истории страны. Крупную партию наркотиков обнаружили пограничники на судне из Панамы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Пограничная служба изъяла 2,4 тонны кокаина в рамках одного из крупнейших арестов в истории Великобритании. Находка на сумму 96 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 70 миллионам долларов, является шестым по величине изъятием кокаина с начала ведения учета.
Фото: Британия остановила одну из крупнейших поставок кокаина (independent)
Как оказалось, колоссальный груз был обнаружен ранее в этом месяце. Пограничники нашли наркотические вещества спрятанным под контейнерами на судне, которое прибывало в порт Лондон Гейтвей из Панамы.
Специалисты, действуя на основе оперативных данных, сотрудничали с оператором порта для перемещения 37 больших контейнеров, в конце концов обнаружив незаконную перевозку.
"Наркоторговые банды, которые пытаются импортировать незаконные вещества в Великобританию, являются бедствием для общества, и мы сделаем все возможное, чтобы преследовать организованные преступные группировки, которые вызывают зависимость, страдания и смерть британским общинам", - заявила министр миграции и гражданства Сима Малхотра.
Заметим, что на днях в Украине осудили членов международной преступной банды "Ндрангета", которые занимались контрабандой кокаина из Южной Америки в Евросоюз.
По материалам дела, обвиняемыми являются двое граждан балканских стран и украинец.
Они отвечали за налаживание канала поставки кокаина в ЕС. Преступники пытались переправить в Европу 80 кг кокаина, спрятав его в технологические полости рефрижераторных контейнеров с бананами, прибывших из Южной Америки.
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