Британия остановила одну из рекордных поставок кокаина: детали

В Британии провели одну из крупнейших антинаркотических операций в истории страны. Крупную партию наркотиков обнаружили пограничники на судне из Панамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Пограничная служба изъяла 2,4 тонны кокаина в рамках одного из крупнейших арестов в истории Великобритании. Находка на сумму 96 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 70 миллионам долларов, является шестым по величине изъятием кокаина с начала ведения учета.

Фото: Британия остановила одну из крупнейших поставок кокаина (independent)

Как оказалось, колоссальный груз был обнаружен ранее в этом месяце. Пограничники нашли наркотические вещества спрятанным под контейнерами на судне, которое прибывало в порт Лондон Гейтвей из Панамы.

Специалисты, действуя на основе оперативных данных, сотрудничали с оператором порта для перемещения 37 больших контейнеров, в конце концов обнаружив незаконную перевозку.