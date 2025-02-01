Словакия обвинила командира "Грузинского легиона" в попытке госпереворота: реакция ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Так, как говорится в обращении, 31 января официальные лица Словакии во время пресс-конференции выдвинули обвинения в адрес Главного управления разведки Министерства обороны Украины - якобы военнослужащие "подчиненного" ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион", - констатируют в украинской разведке.

Что касается Международного Легиона ГУР МО Украины, то в пресс-службе отмечают, что он является многонациональным подразделением активных действий, которое принимает непосредственное участие в боях с российскими оккупационными войсками на самых горячих участках фронта и, конечно, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.

"Что касается упомянутого на пресс-конференции лица, то оно не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", - подчеркнули в ГУР, добавив, что ведомство "решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словакии".

Кроме того, ГУР МО Украины находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов, которые поставила перед странами Европы развязанная Россией полномасштабная война, в частности информационная компонента российской агрессии.

"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно - за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", - резюмировали в ГУР.