Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Перед парламентскими выборами

Еще во время прошедшего премьерства Фицо занимал отчетливо пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Сейчас в этом смысле его взгляды стали еще более радикальными - он называл украинцев "нацистами" и обвинял в развязывании войны на Донбассе.

Детальнее о том, чего ожидать от выборов в Словакии - читайте в материале РБК-Украина.

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