RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Фото: Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвала сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Перед парламентскими выборами

Еще во время прошедшего премьерства Фицо занимал отчетливо пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Сейчас в этом смысле его взгляды стали еще более радикальными - он называл украинцев "нацистами" и обвинял в развязывании войны на Донбассе.

Детальнее о том, чего ожидать от выборов в Словакии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация