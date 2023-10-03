Словаччина звинувачує Росію у втручанні в вибори

Словаччина звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Перед парламентськими виборами
Нагадаємо, що днями п
Ще під час минулого прем'єрства Фіцо займав виразно проросійську позицію, закликав до зняття санкцій проти РФ, запроваджених за окупацію Криму. Зараз у цьому сенсі його погляди стали ще радикальнішими - він називав українців "нацистами" та звинувачував у розв'язанні війни на Донбасі.
Детальніше про те, чого очікувати від виборів в Словаччині - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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