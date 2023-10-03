Словаччина звинувачує Росію у втручанні в вибори

Перед парламентськими виборами

Нагадаємо, що днями п

Ще під час минулого прем'єрства Фіцо займав виразно проросійську позицію, закликав до зняття санкцій проти РФ, запроваджених за окупацію Криму. Зараз у цьому сенсі його погляди стали ще радикальнішими - він називав українців "нацистами" та звинувачував у розв'язанні війни на Донбасі.

Детальніше про те, чого очікувати від виборів в Словаччині - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.